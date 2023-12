Vom Balkon geschossen - Festnahme

Nr. 2420

Gestern Abend wurde die Polizei gegen 20 Uhr zu einem Einsatz nach Neu-Hohenschönhausen alarmiert. Mehrere Zeugen berichteten, dass ein Mann in der Zingster Straße vom Balkon einer Wohnung mit einer Waffe mehrfach Pyrotechnik abgeschossen hätte. Die entsprechende Wohnung wurde in der 9. Etage lokalisiert, Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos drangen schließlich in die Wohnung ein und nahmen den darin allein befindlichen 33-Jährigen Tatverdächtigen fest. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung führte unter anderem zum Auffinden einer Schreckschusswaffe, eines Gewehres, eines Langbogens, acht Softairwaffen sowie dazugehöriger Munition. Alle Gegenstände, sowie noch ein aufgefundenes Einhandmesser, wurden sichergestellt. Eine bei dem Festgenommenen durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von etwas mehr als 1, 4 Promille. Er kam zu einer Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam und kam anschließend wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen laufen nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.