Polizist mit Messer bedroht

Nr. 2419

In der vergangenen Nacht geriet ein Polizeibeamter in Kreuzberg in eine bedrohliche Situation. Nach ersten Erkenntnissen befand sich die Dienstkraft gegen 1.30 Uhr in ziviler Kleidung im Einsatz im U-Bahnhof Moritzplatz, als er von einer vierköpfigen Gruppe Jugendlicher im Alter von 16, 17, 18 und 19 Jahren aggressiv angesprochen wurde. Als der 18-Jährige ein Klappmesser gezogen habe, gab sich der Beamte als Polizist zu erkennen und zog seine Dienstwaffe. Die Jugendlichen flüchteten daraufhin vom Bahnsteig an die Oberfläche, konnten jedoch wenig später in der Umgebung festgenommen werden. Nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung durften drei der Jugendlichen ihren Weg fortsetzen. Der 17-Jährige wurde dem Jugendnotdienst überstellt. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.