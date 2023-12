Tatverdächtiger nach Brandstiftung festgenommen

Nr. 2418

Polizeieinsatzkräfte nahmen vergangene Nacht einen Jugendlichen in Neukölln fest. Kurz nach 19 Uhr bemerkte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Aronsstraße eine brennende Matratze in einem Durchgangsraum des Erdgeschosses und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Die eingetroffenen Brandbekämpfer löschten die Flammen, die bereits bis zum 2. Obergeschoss reichten. Im Rahmen der Löscharbeiten öffneten die Einsatzkräfte der Feuerwehr auch 16 Wohnungen, um sicherzustellen, dass sich niemand darin befindet. Vier Wohnungen mussten als derzeit nicht bewohnbar deklariert werden. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten bei Familienangehörigen und Freunden untergebracht werden. Im weiteren Verlauf der Maßnahmen erschien ein Zeuge und gab Hinweise auf mögliche Tatverdächtige. Im Zuge der Ermittlungen nahmen Polizeieinsatzkräfte daraufhin einen 14-jährigen Jugendlichen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung fest. Dessen 13-jähriger Komplize konnte namentlich ermittelt werden. Den 14-Jährigen brachten die Einsatzkräfte in einem Polizeigewahrsam, wo er erkennungsdienstliche behandelt und später seinen Eltern übergeben wurde. Die weiteren andauernden Ermittlungen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.