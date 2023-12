Tötungsdelikt bei Hochzeitsfeier

Nr. 2416

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen eines Tötungsdelikt nach Kreuzberg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll es gegen 23 Uhr bei einer Hochzeitsfeier in einem Objekt an der Skalitzer Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 29-jährigen Männern gekommen sein. Im Zuge dessen habe der Tatverdächtige sein Gegenüber mit einem Messer angegriffen und ihm eine Stichverletzung im Brustbereich zugefügt. Andere Hochzeitsgäste hielten den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizeieinsatzkräfte fest. Diese brachten ihn in ein Polizeigewahrsam. Nach der Erstversorgung am Ort brachten Rettungskräfte den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er später verstarb. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat die 7. Mordkommission des Landeskriminalamts übernommen.