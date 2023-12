Streit in einer Wohnung endet mit einer Stichverletzung

Nr. 2410

In der vergangenen Nacht kam es in Altglienicke zu einer gefährlichen Körperverletzung mit einem Messer. Nach bisherigen Ermittlungen und Aussagen gerieten eine 39-jährige Frau und ein 44-jähriger Mann in einer Wohnung in der Schönefelder Chaussee gegen 23.30 Uhr zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung soll die 39-Jährige dem Mann eine Stichverletzung mit einem Messer am Oberkörper zugefügt haben. Alarmierte Rettungskräfte übernahmen die Versorgung und brachten den 44-Jährigen für eine intensivmedizinische Betreuung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll derzeit nicht bestehen. Einsatzkräfte der Polizei nahmen die 39-Jährige in der Wohnung fest und brachten sie zur Durchführung einer richterlich angeordneten Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam. Von dort wurde sie im Anschluss entlassen. Ein Kriminalkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernimmt die weiteren Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung.