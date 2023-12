Tötungsdelikt in der Vinetastraße – Zeuginnen und Zeugen gesucht

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2409

Zu einem Tötungsdelikt, dass sich gestern Nachmittag in Pankow ereignete, sucht die Polizei Berlin nach Zeuginnen und Zeugen. Gemäß derzeitigem Ermittlungsstand wurden Passanten gegen 16.45 Uhr auf einen leblosen Mann aufmerksam, der vor einem Wohnhaus in der Vinetastraße 2 auf dem Boden lag. Sie alarmierten daraufhin Feuerwehr und Polizei. Polizeieinsatzkräfte, die zuerst am Ort eintrafen, leisteten Erste Hilfe, der Mann verstarb jedoch noch am Ort. Da er mehrere Stichverletzungen aufwies, übernahm die 8. Mordkommission die weiteren Ermittlungen. Diese führten unter anderem zu einem Zeugen, der vor dem Wohnhaus, kurz vor dem Auffinden des Mannes, zwei Personen rangeln sah. Nachdem zunächst noch nicht bekannt war, bei wem es sich um den Toten handelt, hat die 8. Mordkommission seine Identität geklärt: es handelt sich um einen 38-jährigen Mann.

Die Ermittlerinnen und Ermittler suchen nun nach Zeuginnen und Zeugen zur Tat und haben folgende Fragen:

Wer hat am Donnerstag, 28. Dezember 2023, etwa zwischen 16.30 und 17 Uhr, auf Höhe der Vinetastraße 1-3 eine Auseinandersetzung zwischen zwei oder mehreren Personen beobachtet?

Wer hat sich am Donnerstag, 28. Dezember 2023, etwa zwischen 16.30 und 18 Uhr, in der Nähe der Vinetastraße oder im Umfeld des U-Bahnhofs Vinetastraße und/oder im Umfeld des U-Bahnhofs Pankow aufgehalten und verdächtige Beobachtungen gemacht beziehungsweise flüchtende Personen gesehen?

Hinweise nimmt die 8. Mordkommission in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664 – 911888, per E-Mail unter LKA118@polizei.berlin.de oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.