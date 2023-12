Fußgängerin angefahren

Nr. 2407

Gestern Nachmittag wurde in Neukölln eine Frau bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Auto gegen 17.20 Uhr die Sonnenallee in Richtung Hermannplatz. Offenbar übersah er beim Einbiegen auf den Parkplatz eines Supermarktes die 58-jährige Fußgängerin, die auf dem Fußweg der Sonnenallee ebenfalls in Richtung Hermannplatz unterwegs war, und fuhr sie an. Die Frau erlitt dabei Verletzungen am Kopf sowie an einem Bein und wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.