Paar vor Wohnhaus angegriffen und verletzt

Nr. 2406

In der vergangenen Nacht wurden Polizei und Rettungskräfte zu einer gefährlichen Körperverletzung nach Prenzlauer Berg alarmiert. Auf dem Gehweg in der Wörtherstraße fanden die Einsatzkräfte gegen 1.50 Uhr einen 69-jährigen Mann mit einer Kopfverletzung vor. Nach bisherigen Erkenntnissen wollten der 69-Jährige und seine 65-jährige Partnerin offenbar kurz zuvor ein Wohnhaus betreten und schoben dazu einen vor dem Eingang stehenden Einkaufswagen beiseite. Daraufhin soll der 42-jährige Nutzer dieses Einkaufswagens aus dem Wohnhaus getreten sein und unvermittelt auf den 69-Jährigen eingeschlagen haben. Als der Angegriffene bereits zu Boden gegangen war, soll der Tatverdächtige noch mehrfach gegen dessen Kopf getreten haben. Die 65-jährige Frau suchte im Wohnhaus Schutz und gab an, der Tatverdächtige habe sie verfolgt, an den Haaren gegriffen und die Treppe hinuntergestoßen. Anschließend soll sich der Tatverdächtige mit seinem Einkaufswagen entfernt haben, die Einsatzkräfte konnten ihn jedoch in der Nähe ausfindig machen. Er wurde vorläufig festgenommen und musste sich im Polizeigewahrsam einer Blutentnahme unterziehen. Die beiden Angegriffenen wurden von Rettungskräften zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord).