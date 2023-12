Zwei Personen nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Nr. 2402

Gestern Mittag wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall nach Weißensee alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Toyota gegen 12.20 Uhr die Börnestraße in Richtung Langhansstraße. Gleichzeitig war ein ebenfalls 25-Jähriger mit seinem Renault auf der Langhansstraße in Richtung Berliner Allee unterwegs. Als der Toyotafahrer auf die Langhansstraße einfuhr, kam es zum Zusammenstoß. Er selbst wurde nur leicht verletzt, die beiden 27-jährigen Insassen seines Wagens erlitten Verletzungen an Kopf und Nacken und kamen zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Renault wurde nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.