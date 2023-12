Festnahme nach mutmaßlichem Autodiebstahl

Nr. 2400

In der vergangenen Nacht ging der Polizei in Halensee ein bereits mit Haftbefehl gesuchter mutmaßlicher Straftäter ins Netz. Gegen 2.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zunächst in ein Parkhaus in der Potsdamer Straße nach Schöneberg alarmiert. Ein Ehepaar hatte festgestellt, dass sein Auto von dort verschwunden war. Der Besitzer konnte den Wagen dann in der Auguste-Viktoria-Straße orten. Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf, der 20-jährige Tatverdächtige versuchte mit dem mutmaßlich gestohlenen Wagen zu fliehen und stieß dabei in der Schwarzbacher Straße mit dem Polizeifahrzeug zusammen. Dort konnten die Einsatzkräfte den 20-Jährigen und seinen 16-jährigen Beifahrer schließlich festnehmen, wobei das Duo Widerstand leistete. Dabei verletzte sich ein Beamter, konnte aber nach ambulanter Behandlung im Dienst verbleiben. Bei der Durchsuchung des tatverdächtigen 20-Jährigen fanden die Einsatzkräfte mutmaßliche Betäubungsmittel sowie eine Stichwaffe. Aufgrund eines bereits bestehenden Haftbefehls wurde er an ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes überstellt. Der 16-jährige Beifahrer wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd).