Einbruch in Feuerwehrfahrzeuge

Nr. 2399

In der Nacht auf den 25. Dezember wurden Einsatzkräfte wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls aus Feuerwehrfahrzeugen nach Charlottenburg-Nord alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma gegen 1.30 Uhr Einbruchspuren an drei Löschfahrzeugen bemerkt, die auf einer Liegenschaft am Nikolaus-Groß-Weg abgestellt waren. Da die Fahrzeuge der Feuerwehr grundsätzlich ohne Ausrüstung und Geräte abgestellt werden, wurde durch die Tatverdächtigen nichts entwendet. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.