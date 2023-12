Radschrauben an Rettungswagen gelockert

Nr. 2398

In der Nacht zum 25. Dezember wurden Einsatzkräfte wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr nach Tiergarten alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte die Besatzung eines Rettungswagens gegen 1 Uhr während einer Fahrt mit Sonder- und Wegerechten und einem Patienten an Bord an der Potsdamer Straße Ecke Schöneberger Ufer und Potsdamer Brücke auffällige Fahrgeräusche sowie Erschütterungen an ihrem Fahrzeug. Nachdem der Wagen am rechten Fahrbahnrand zum Stehen gebracht werden konnte, stellten sie fest, dass am linken Hinterrad mehrere Radschrauben fehlten. Verletzt wurde niemand. Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, musste der weitere Transport des Patienten ins Krankenhaus durch einen anderen Rettungswagen übernommen werden. Die noch andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.