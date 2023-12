Unerlaubte Böller sichergestellt

Nr. 2397

In der vergangenen Nacht alarmierten Zeugen die Polizei zu einem offenstehenden Auto nach Neukölln. Gegen ein Uhr stellten die Einsatzkräfte den Wagen mit offenen Fenstern und offenem Kofferraum in der Joseph-Schmidt-Straße fest. Nachdem die Halterin des Pkw am Ort erschienen war, fanden die Einsatzkräfte bei der Durchsuchung 424 unerlaubte Böller und 39 sogenannte Römische Lichter. Kurz darauf erschien ein 25-jähriger Verwandter der Halterin und gab an, der Besitzer der pyrotechnischen Erzeugnisse zu sein. Diese wurden von den Einsatzkräften beschlagnahmt. Bei einer Durchsuchung der Wohnräume des jungen Mannes, der dazu seine Zustimmung gegeben hatte, wurden keine weiteren pyrotechnischen Gegenstände gefunden. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City).