Fahrt im Rauschzustand endet im Krankenhaus

Nr. 2396

Für eine Frau im Rauschzustand endete eine Autofahrt am Heiligabend in Spandau mit einer Einlieferung ins Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 48-Jährige gegen 20.50 Uhr mit ihrem Wagen auf der Neuendorfer Straße in Richtung Falkenseer Platz unterwegs. An der Einmündung soll sie dort mit einem verkehrsbedingt wartenden Taxi zusammengestoßen und anschließend über den Falkenseer Platz in Richtung Falkenseer Damm geflüchtet sein. An der Kreuzung Flankenschanze/Falkenseer Damm soll sie erneut mit einem verkehrsbedingt wartenden Wagen zusammengestoßen sein, diesen dabei von der mittleren auf die linke Fahrspur geschoben haben und wieder vom Unfallort geflüchtet sein. Die 24-jährige Fahrerin des gerammten Autos erlitt leichte Verletzungen und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Bei der Weiterfahrt auf dem Falkenseer Damm soll die 48-Jährige dann auf einen vor ihr fahrenden Pkw aufgefahren sein. Dort konnten inzwischen von Zeugen alarmierte Einsatzkräfte die 48-Jährige stellen. Sie kam mit Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Da der Verdacht bestand, dass sie unter Einfluss von Alkohol und/oder anderen berauschenden Mitteln stand, wurde ihr im Krankenhaus im Rahmen der Unfallermittlungen Blut entnommen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein Fachkommissariat der Direktion 2 (West) führt die weiteren Ermittlungen.