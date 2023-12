Einbruch in Juweliergeschäft

Nr. 2395

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen eines Einbruchs in ein Juweliergeschäft nach Tegel alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sollen Unbekannte gegen 5 Uhr mit einem Wagen in das Schaufenster des Ladens in der Berliner Straße gefahren sein und Schmuck aus der Auslage entwendet haben. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen unerkannt in Richtung Grußdorfstraße. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.