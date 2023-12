Sicherheitsmitarbeitende geschlagen und bespuckt - Festnahme

Nr. 2394

Für drei Jugendliche in Alt-Hohenschönhausen endete Heiligabend in Handschellen. Gegen 23.45 Uhr alarmierten Mitarbeitende einer Unterkunft für Geflüchtete in der Freienwalder Straße die Einsatzkräfte, nachdem sie durch drei junge Männer geschlagen und bespuckt worden sein sollen. Zuvor hätten sie die Jugendlichen aufgefordert, das Rauchen in der Unterkunft zu unterlassen. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme soll der 17-jährige Tatverdächtige aggressiv gegenüber den Einsatzkräften geworden sein, woraufhin ihm die Handfesseln angelegt wurden. Auch durch den 15-Jährigen sei es zu Schlägen und Beißversuchen gegen die Kräfte gekommen. Nach erfolgter erkennungsdienstlichen Behandlung durften die Jugendlichen ihren Weg fortsetzen. Die beiden Sicherheitsmitarbeiter erlitten durch den Übergriff Verletzungen, bedurften jedoch keiner ärztlichen Behandlung. Die Polizeikräfte blieben unverletzt und setzten ihren Dienst fort. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.