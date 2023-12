Rollstuhlfahrer bei Verkehrsunfall mit Tram verletzt

Nr. 2393

Am Abend des 24. Dezember wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Mitte alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 62-jähriger Tramfahrer der Linie M5 gegen 19.20 Uhr die Invalidenstraße in Richtung Hauptbahnhof befahren haben. Auf Höhe des Platzes vor dem Neuen Tor sei es zum Zusammenstoß mit einem 45-jährigen Rollstuhlfahrer gekommen, der die Fahrbahn abseits der Fußgängerfurt habe überqueren wollen. Der Rollstuhlfahrer erlitt Verletzungen am linken Bein und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Tramfahrer blieb unverletzt, stand jedoch sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.