Zwei Patienten aus Krankenhaus des Maßregelvollzugs ausgebrochen

Gemeinsame Meldung Polizei Berlin und Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege

Nr. 2392

Am heutigen 24. Dezember 2023 sind in den frühen Morgenstunden zwei Patienten aus dem Krankenhaus des Maßregelvollzugs in Wittenau ausgebrochen. Die ärztliche Leitung des Krankenhauses des Maßregelvollzugs stuft die beiden Männer aufgrund ihrer psychischen Erkrankungen als gefährlich ein.

Bei der Flucht sind darüber hinaus zwei Mitarbeiterinnen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 34-jähriger Untergebrachter des Maßregelvollzugs im Olbendorfer Weg gegen 3.30 Uhr eine 45-jährige Krankenschwester unter einem Vorwand zu sich gerufen und diese dann mit einer Pfanne angegriffen haben. Eine 53 Jahre alte Kollegin eilte der angegriffenen Frau zur Hilfe und soll dann von dem 34-Jährigen mit einem Messer attackiert worden sein. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Angreifer mit einem weiteren Insassen von dem Gelände des Maßregelvollzugs. Alarmierte Polizeikräfte suchten nach den Geflüchteten. Die Suche verlief bisher ohne Erfolg. Die 53 Jahre alte Krankenschwester kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ihre jüngere Kollegin wurde ambulant behandelt. Die Ermittlungen zu den gefährlichen Körperverletzungen sowie zum genauen Hergang der Flucht dauern an.

Weitere Informationen können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitgeteilt werden.