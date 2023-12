Mann bei Raubüberfall verletzt

Nr. 2391

Vergangene Nacht erlitt ein Mann bei einem Raubüberfall eine Rückenverletzung. Nach bisherigen Ermittlungen sprach der 29-Jährige gegen 3.40 Uhr im Görlitzer Park einen weiteren Mann an und teilte diesem mit, dass er kurz zuvor überfallen wurde. Anschließend ging der 29-Jährige zum Ausgang Oppelner Straße und brach dort zusammen. Der Zeuge alarmierte Polizei und Feuerwehr. Eine Befragung des Verletzten durch die eingetroffenen Einsatzkräfte ergab, dass ein bislang unbekannter Mann versucht haben soll, die Brieftasche des 29-Jährigen zu stehlen. Gegen diesen Diebstahl will sich der Angegriffene zur Wehr gesetzt haben, indem er den Tatverdächtigen von sich stieß. Dieser soll den 29-Jährigen anschließend mit einem spitzen Gegenstand am Rücken verletzt haben. Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen führt das zuständige Kommissariat der Polizeidirektion 5 (City).