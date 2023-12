Sechsjähriger von Auto angefahren

Nr. 2388

Ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde, ereignete sich gestern Morgen in Rudow. Nach bisherigem Ermittlungsstand überquerte ein sechsjähriger Junge im Beisein seiner Mutter gegen 7.50 Uhr die Fahrbahn der Straße Neudecker Weg. Ein 45-Jähriger, der zu diesem Zeitpunkt den Neudecker Weg in Richtung Deutschtaler Straße befuhr, erfasste den Jungen mit seinem Wagen. Der Sechsjährige wurde in der Folge durch die Luft geschleudert und kam anschließend auf der Straße zum Liegen. Er erlitt Kopf-, Bein- und Rumpfverletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Seine Mutter blieb körperlich unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.