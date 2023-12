Schuhgeschäft überfallen

Nr. 2387

Gestern Abend überfiel ein Mann in Britz ein Schuhgeschäft. Nach bisherigen Ermittlungen betrat der Maskierte gegen 18.45 Uhr das Geschäft an der Fritz-Reuter-Allee, bedrohte den 31-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Verkäufer musste das Geld in einen Beutel legen, den der mutmaßliche Räuber mitbrachte. Bevor der Tatverdächtige flüchtete, zwang er den 31-Jährigen, sich auf den Boden zu legen. Die Ermittlungen führt das zuständige Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 (City). Der Verkäufer blieb unverletzt.