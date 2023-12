Überfall auf Geschäft

Nr. 2386

In Hellersdorf wurde die Polizei gestern Abend zu einem Überfall auf ein Geschäft alarmiert. Gegen 19.30 Uhr sollen zwei maskierte Unbekannte das Geschäft in der Quedlinburger Straße betreten und im Kassenbereich zwei 22 und 49 Jahre alte Mitarbeiterinnen aufgefordert haben, Bargeld herauszugeben. Einer der Tatverdächtigen soll der 49-Jährigen eine Pistole vorgehalten haben, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Die Frau soll daraufhin den Kasseneinsatz herausgegeben haben, aus dem der Tatverdächtige Bargeld entnommen haben soll. Mit der Beute sollen die beiden Männer anschließend in Richtung Stendaler Straße geflüchtet sein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen die beiden Frauen deutlich unter dem Eindruck des Geschehens. Alarmierte Rettungskräfte behandelten sie am Ort. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).