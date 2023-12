Seniorin mit Rollator bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2382

Gestern Abend kam es in Marienfelde zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Seniorin verletzt wurde. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll eine 38-Jährige gegen 18.30 Uhr mit ihrem Auto auf der rechten Fahrspur der Marienfelder Allee von der Bundesstraße 101 kommend unterwegs gewesen sein. An einer schlecht beleuchteten Stelle der Einmündung Klausenburger Pfad/Marienfelder Allee soll die 79-jährige Frau mit ihrem Rollator die Straße überquert haben, ohne dabei nach rechts und links zu schauen, wie mehrere Zeugen berichteten. Trotz einer Gefahrenbremsung konnte die Autofahrerin einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Seniorin stürzte und erlitt dabei Verletzungen am Kopf und an einem Arm. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).