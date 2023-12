Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Nr. 2380

Heute Morgen konnte die Polizei in Mitte zwei Diebe dingfest machen. Die beiden 37 und 44 Jahre alten Männer sollen gegen 7.30 Uhr in einem Supermarkt in der Heinrich-Heine-Straße Waren entwendet haben. Als sie im Begriff waren, den Laden zu verlassen, soll eine 61-jährige Kassiererin versucht haben, die beiden aufzuhalten. Der 44-Jährige soll sie daraufhin zu Boden geschubst haben, wobei die Frau eine Knieverletzung erlitt. Ein weiterer Angestellter des Supermarkts verfolgte die mutmaßlichen Diebe und hielt die Männer in der Nähe auf. Dienstkräfte des Polizeiabschnitts 53 wurden auf das Geschehen aufmerksam, kamen hinzu und nahmen die Tatverdächtigen fest. Der 44-Jährige wurde an ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übergeben, das die weiteren Ermittlungen führt. Sein mutmaßlicher Mittäter durfte den Polizeigewahrsam nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Die Kassiererin lehnte eine Behandlung durch Rettungskräfte ab.