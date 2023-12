Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Autofahrerin

Nr. 2378

Gestern Abend kam es in Westend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einer Autofahrerin. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll eine 40-Jährige gegen 19.50 Uhr mit ihrem Auto auf dem Spandauer Damm aus der Charlottenburger Chaussee kommend in Richtung Kirschallee unterwegs gewesen sein, als sie an der Kreuzung Bolivarallee einen 21-jährigen Mann mit ihrem Wagen erfasste, der die dortige Fahrbahn über eine Fußgängerfurt überquert haben soll. Der Mann erlitt Verletzungen am Kopf sowie an den Beinen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Frau blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen, auch zur Ampelschaltung, dauern an und werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) geführt.