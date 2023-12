Einbrecher festgenommen

Nr. 2376

Gestern Nachmittag ging der Polizei in Rudow ein bereits mit Haftbefehl gesuchter Einbrecher ins Netz. Einsatzkräfte der Polizei beobachteten gegen 17 Uhr zwei 20 und 42 Jahre alte Männer, die sich im Bereich Arnika-, Glockenblumen- und Windenweg auffällig verhielten. Zudem stellten sie eine eingeworfene Fensterscheibe in einem Wohnhaus im Glockenblumenweg fest, wo offenbar bereits mehrere Einbruchsversuche stattgefunden hatten. Die Einsatzkräfte verfolgten die beiden Tatverdächtigen und nahmen sie am U-Bahnhof Rudow auf dem Bahnsteig fest. Bei ihrer Überprüfung stellte sich heraus, dass für den 42-Jährigen bereits ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Lüneburg wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls vorliegt, an die er nun überstellt wird. Der 20-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).