Senior bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2375

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend im Ortsteil Falkenhagener Feld erlitt ein Fußgänger schwere Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 48-jährige Autofahrerin gegen 19.45 Uhr aus Richtung Falkenseer Chaussee kommend auf der Zweibrücker Straße unterwegs. Beim Rechtsabbiegen auf den Germersheimer Platz fuhr sie einen 79-jährigen Fußgänger an, der die Fahrbahn plötzlich betreten haben soll. Der Senior geriet dadurch unter das Auto und erlitt unter anderem Verletzungen am Kopf. Er musste von den alarmierten Rettungskräften reanimiert werden und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.