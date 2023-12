Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2373

Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen in Alt-Treptow wurde ein zwölfjähriger Radfahrer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 59-jähriger Autofahrer gegen 7.30 Uhr aus Richtung Kiefholzstraße kommend auf der Elsenstraße unterwegs. Er soll bei Grün nach links in die Straße Am Treptower Park eingebogen sein, während zeitgleich der Zwölfjährige mit seinem Fahrrad die Straße Am Treptower Park bei roter Fußgängerampel überquert haben soll. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Junge eine Verletzung am Oberkörper davontrug. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.