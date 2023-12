Mann bei Verkehrsunfall mit Beteiligung mehrerer Fahrzeuge verletzt

Nr. 2371

In der vergangenen Nacht kam es in Spandau zu einem Verkehrsunfall, an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren, unter anderem ein BVG-Linienbus. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen war ein 39-Jähriger gegen 23 Uhr mit seinem Wagen auf der Neuendorfer Straße vom Falkenseer Platz kommend in Richtung Schönwalder Straße unterwegs. Bei einem Wechsel von der linken auf die mittlere Spur an der Einmündung Neuendorfer Ecke Schönwalder Straße übersah er offenbar den in gleicher Richtung fahrenden BVG-Linienbus. Es kam zum Zusammenstoß. Dadurch verlor der 39-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr gegen den auf der linken Fahrspur wartenden Wagen eines 20-Jährigen und schob dieses Fahrzeug auf einen vor ihm stehenden Wagen. Der 20-Jährige wurde dabei an Kopf und Schulter verletzt und von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch sein 18-jähriger Beifahrer erlitt Verletzungen, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden. Im Linienbus wurde niemand verletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.