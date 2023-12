Vollstreckung von Durchsuchungsbeschlüssen nach Wohnungseinbruch

Neukölln/Brandenburg

Nr. 2369

Im Zusammenhang mit einem Wohnungseinbruch am 27. Januar 2023 vollstreckten Beamtinnen und Beamte der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) sowie Kräfte des Spezialeinsatzkommandos im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin gestern Morgen einen Durchsuchungsbeschluss in Neukölln. Zeitgleich vollstreckten Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Brandenburg zum selben Verfahren einen Durchsuchungsbeschluss in Brandenburg an der Havel. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein 23-jähriger Beschuldigter bei dem Wohnungseinbruch Schmuck, Kleidung und Geld entwendet haben. Die Durchsuchung seiner Wohnung in der Emser Straße führte zum Auffinden von zahlreichen Beweismitteln. Außerdem wurden Drogen, weiteres Geld und eine Schreckschusswaffe gefunden.

Auch die Wohnungsdurchsuchung bei dem 21-jährigen Brandenburger führte zum Auffinden von Beweismitteln.

Die Auswertung der Beweismittel wie auch die weiteren Ermittlungen dauern an.