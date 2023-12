Junger Mann niedergestochen

Nr. 2368

In der vergangenen Nacht wurden Polizei und Rettungskräfte zu einer gefährlichen Körperverletzung nach Neukölln alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen wurde ein 24-Jähriger gegen 23.45 Uhr von einem bislang unbekannten Mann auf dem Gehweg in der Weisestraße mit einem Messer angegriffen. Durch mehrere Stiche in den Oberkörper und in ein Bein erlitt der junge Mann innere Verletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll dem Vernehmen nach nicht bestehen. Der Angreifer soll anschließend in Richtung Kienitzer Straße geflüchtet sein. Die weiteren Ermittlungen zum Tatverdächtigen und zu den Hintergründen des Angriffs führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).