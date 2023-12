Schüsse in Staaken

Nr. 2367

Heute Nachmittag kam es zu Schüssen in Staaken. Gegen 14.10 Uhr wurde die Besatzung eines Einsatzwagens der Polizei Berlin zu einer Verkehrsbehinderung in den Tor- Ecke Isenburger Weg gerufen. Als die Kräfte eintrafen, gab ein 23-jähriger Mann aus einer Schreckschusswaffe mehrere Schüsse auf das Einsatzfahrzeug ab. Auch auf das Fahrzeug der nachalarmierten Unterstützungskräfte gab der Schütze Schüsse ab, sodass diese Einsatzkräfte von ihren Schusswaffen Gebrauch machten. Der 23-jährige Tatverdächtige flüchtete vom Ort. Weitere Einsatzkräfte nahmen ihn in der Nähe fest, wobei er Widerstand leistete. Durch die abgegebenen Schüsse wurde niemand verletzt. Es kam zu Beschädigungen durch die Schüsse aus der Schreckschusswaffe an Einsatzfahrzeugen. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, übernimmt die 3. Mordkommission des Landeskriminalamtes.