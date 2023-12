Durchsuchungen und Vollstreckung von Haftbefehlen wegen Handels mit Betäubungsmitteln

Gemeinsame Meldung von Polizei und Generalstaatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2365

In einem Strafermittlungsverfahren wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge (Kokain im zweistelligen Kilogrammbereich) unter Verwendung von kryptierter Telefonie durchsuchten Einsatzkräfte des Landeskriminalamts im Auftrag der Berliner Staatsanwaltschaft am Abend des 15. Dezember sowie gestern Morgen drei Wohnungen in Moabit, Charlottenburg und Hellersdorf.

Im Rahmen dieser Maßnahmen vollstreckten die Einsatzkräfte auch Haftbefehle für zwei 35 und 46 Jahre alte Männer. Sie wurden einem Richter vorgeführt, welcher die Haftbefehle verkündete. Beide Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Außerdem konnten diverse Beweismittel gesichert werden, darunter ein fünfstelliger Geldbetrag, zwei hochwertige Armbanduhren, ein Audi A6, eine scharfe Schusswaffe, ein Möbelstück mit einem konspirativem Fach, in dem sich ein weiterer, sechsstelliger Bargeldbetrag befand sowie diverse Datenträger und Smartphones. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts.