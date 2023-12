Verletzter Mann - Trio festgenommen

Nr. 2364

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte zu einem verletzten Mann in Rummelsburg alarmiert. In einem leerstehenden Wohngebäude in der Wönnichstraße trafen sie gegen 23 Uhr auf einen 36-jährigen Mann mit Verletzungen am Kopf sowie auf zwei weitere Männer im Alter von 30 und 41 Jahren und eine 28-jährige Frau. Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen die beiden Männer und die Frau mit dem 36-Jährigen zunächst in einen Streit geraten sein und ihn anschließend mit Schlägen und Tritten attackiert haben. Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Freiwillige Atemalkoholmessungen ergaben bei dem 41-Jährigen einen Wert von rund drei Promille und bei der 28-Jährigen einen Wert von mehr als vier Promille. Das Trio kam zum Zwecke einer Blutabnahme in einen Polizeigewahrsam und wurde im Anschluss an das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übergeben. Die Ermittlungen dauern an.