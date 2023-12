Nr. 2361

Bei einem Verkehrsunfall erlitt heute Morgen in Kreuzberg ein Fahrradfahrer Verletzungen. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 58-jährige Radfahrer gegen 9 Uhr die Reichenberger Straße in Richtung Kottbusser Tor, als ein 35-Jähriger die Fahrertür seines am rechten Fahrbahnrand abgestellten Autos öffnete. Der Radfahrer prallte gegen die Tür und stürzte auf die Fahrbahn. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 58-Jährigen mit einer Kopfverletzung in eine Klinik, wo er stationär aufgenommen wurde. Der 35-Jährige blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 4 (City) übernommen.