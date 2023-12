Mann niedergeschlagen und Uhr geraubt - Festnahme

Nr. 2359

In Kreuzberg schlug gestern Abend ein Mann einen Fahrgast nieder und raubte ihm dessen Uhr. Nach bisherigen Ermittlungen stand der 24-jährige Fahrgast kurz vor 18 Uhr auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofes Kottbusser Tor. Dort soll er von einem Fremden angesprochen und gefragt worden sein, ob er Drogen kaufen möchte. Als der 24-Jährige dieses Angebot ablehnte, soll der fremde Mann ihm mit einem Stein gegen den Kopf geschlagen und ihm seine Armbanduhr vom Handgelenk gerissen haben. Als Zeugen hinzukamen, flüchtete der mutmaßliche Räuber vom Bahnhof. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen ihn noch in der Nähe fest. Als er zu erkennungsdienstlichen Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam gebracht werden sollte, schlug der ebenfalls 24-jährige Tatverdächtige seinen Kopf gegen die Schiebetür des Einsatzwagens und verletzte sich dadurch am Kopf. Die Polizistinnen und Polizisten brachten den Tatverdächtigen zu Boden und führten eine Erstversorgung durch. Auch hierbei versuchte er seinen Kopf auf den Straßenbelag zu stoßen, sodass die Einsatzkräfte ihn fixieren mussten. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn wegen seiner Verhaltensauffälligkeit in ein Krankenhaus. Der Beraubte lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).