Polizeimotorräder zusammengestoßen – zwei Einsatzkräfte verletzt

Nr. 2356

Im Rahmen von Absperrmaßnahmen ereignete sich gestern Nachmittag in Friedrichshain ein Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern der Polizei Berlin. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 27-jähriger Polizist gegen 16.35 Uhr in der Stralauer Allee seinem 47-jährigen Kollegen auf Höhe der Einmündung Ehrenbergstraße bei der Absperrung der Nebenstraße aus bisher ungeklärter Ursache auf. Der 27-Jährige wurde mit Verletzungen an der Leiste in ein Krankenhaus gebracht und verbleibt dort stationär. Sein 47-jähriger Kollege erlitt Verletzungen am Oberschenkel und wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Das Motorrad des 27-Jährigen wurde für ein technisches Gutachten sichergestellt. Die noch andauernden Ermittlungen zur genauen Unfallursache hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.