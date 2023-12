14-Jährige vermisst – Kriminalpolizei bittet um Mithilfe

Nr. 2354

Mit der Veröffentlichung eines Lichtbildes bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach einer Jugendlichen. Die 14-jährige Celine Genevieve WERNER wird seit Samstagabend, den 16. Dezember 2023 aus einem Jugendnotdienst in der Mindener Straße in Charlottenburg vermisst. Sie wurde an diesem Tag zuletzt gegen 21.50 Uhr gesehen. Die Jugendliche befindet sich in einer psychischen Ausnahmesituation.

Sie wird wie folgt beschrieben:

schlank

150 bis 155 cm groß

schwarze kurze Haare (auf dem Foto noch blond)