Mann versucht Geldautomaten aufzubrechen - Festnahme

Nr. 2353

Ein bislang Unbekannter versuchte gestern Mittag in Friedrichshagen Geldautomaten aufzubrechen. Einsatzkräfte nahmen ihn noch vor Ort fest. Kunden und Passanten bemerkten gegen 12.25 Uhr einen Mann in einer Bankfiliale in der Bölschestraße, der im Vorraum die Fensterscheiben mit Farbe besprühte. Zeuginnen und Zeugen gaben an, dass der Mann sie aufgefordert habe, die Filiale zu verlassen, da dort nun Arbeiten durchgeführt werden würden. Nun habe er versucht, mehrere Geldautomaten gewaltsam mit Werkzeugen aufzubrechen. Die Automaten wurden zwar stark beschädigt, an das Geld kam der Mann jedoch nicht. Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos nahmen den nach eigenen Angaben 37 Jahre alten Mann fest. Er wurde für ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost), insbesondere zur Klärung seiner Identität, eingeliefert. Die Ermittlungen wegen versuchten schweren Diebstahls dauern an.