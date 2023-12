Unfallflucht nach Zusammenstoß mit sechsjährigem Jungen

Nr. 2351

Gestern Mittag soll sich eine Radfahrerin vom Unfallort in Lichterfelde entfernt haben, nachdem sie einen Sechsjährigen angefahren hatte. Die bislang unbekannte Frau war nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen gegen 13 Uhr auf dem Radweg auf der Goerzallee in Richtung Teltow unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle Goerzallee/Drakestraße soll sie den Sechsjährigen angefahren haben, der im Begriff war, mit seiner Mutter und seinen Geschwistern in einen Bus der Linie M85 einzusteigen. Dabei sollen sowohl der Junge als auch die Radfahrerin gestürzt sein. Letztere soll anschließend ihr Rad aufgehoben haben und weitergefahren sein. Der Kleine wurde von alarmierten Rettungskräften mit Verletzungen am Kopf und am Oberkörper zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll nicht bestanden haben. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.