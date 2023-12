Kind mit E-Scooter bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2350

Gestern Abend wurden Polizei und Rettungskräfte zu einem Verkehrsunfall in die Torstraße nach Mitte alarmiert. Gegen 19.40 Uhr befuhr nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen ein 28-Jähriger mit seinem Wagen die Torstraße aus Richtung Brunnenstraße kommend in Richtung Chausseestraße. Auf Höhe der Bergstraße soll unvermittelt ein Zwölfjähriger mit einem E-Scooter, auf dem sich noch zwei weitere Kinder befunden haben sollen, auf die Fahrbahn der Torstraße gefahren sein. Der Autofahrer gab an, er habe trotz Gefahrenbremsung und Ausweichversuch nach links einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Ein am rechten Fahrbahnrand stehender Transporter habe seine Sicht zusätzlich erschwert, sodass er die Kinder mit dem E-Scooter erst zu spät habe wahrnehmen können. Durch den Zusammenstoß wurde der Zwölfjährige auf die Fahrbahn geschleudert und erlitt einen Knochenbruch und eine Verletzung am Oberkörper. Der Autofahrer blieb unverletzt. Er und zwei Ersthelfer betreuten den Jungen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, die ihn in ein Krankenhaus brachten. Dort wurde das Kind operiert und verblieb stationär. Die beiden mitfahrenden Kinder waren noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte weggelaufen. Die Torstraße musste von 19.40 bis 22.50 Uhr zwischen Ackerstraße und Kleine Hamburger Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) führt die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang.