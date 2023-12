Autos angezündet

Nr. 2349

Gestern Abend zündeten bisher Unbekannte in Kreuzberg mehrere Fahrzeuge an. Nach bisherigem Kenntnisstand meldeten Anwohner der Waldemarstraße gegen 18.40 Uhr, dass dort um die 20 dunkel gekleidete und vermummte Personen durch die Straße in Richtung Adalbertstraße zogen. Dabei skandierten sie linke Parolen, zündeten Bengalfeuer sowie Pyrotechnik und legten Brandsätze auf die Reifen von insgesamt drei Fahrzeugen. Während zwei Fahrzeuge, ein Mercedes GLE und ein Mercedes CLA, anfingen zu brennen, erlosch der Brandsatz an einem Mercedes C180 von selbst. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten die Brände an den beiden erstgenannten Autos. Menschen wurden nicht verletzt. Alle Personen entkamen. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.