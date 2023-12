Kind angefahren

Nr. 2348

Gestern Abend ereignete sich in Marienfelde ein Verkehrsunfall, bei dem ein Junge verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bog ein 68-jähriger Autofahrer gegen 18 Uhr mit seinem Wagen von der Weskammstraße nach rechts in die Hildburghauser Straße ab, als plötzlich ein Ball auf die Straße gerollt sein soll. Unmittelbar danach soll dann ein elfjähriger Junge dem Ball hinterhergerannt sein. Der Mann fuhr das Kind in der Folge mit seinem Wagen an, wodurch es eine Fraktur am Kopf erlitt. Ein alarmierter Rettungswagen brachte den Elfjährigen in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.