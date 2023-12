Frau nach Verkehrsunfall auf Intensivstation

Nr. 2347

Gestern Nachmittag kam es in Friedrichsfelde zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin lebensgefährlich verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 28-Jähriger mit seinem Wagen gegen 15.15 Uhr auf der Straße Am Tierpark in Richtung Elfriede-Tygör-Straße unterwegs. An einer Fußgängerfurt in Höhe der Straßenbahnhaltestelle Alfred-Kowalke-Straße soll die 65-jährige Fußgängerin die Fahrbahn betreten haben. Der Autofahrer erfasste die Fußgängerin frontal. Dabei wurde die Frau mehrere Meter weit durch die Luft geschleudert. Sie wurde so schwer am Kopf verletzt, dass sie von alarmierten Rettungskräften noch am Ort reanimiert werden musste und dann unter weiteren Reanimationsmaßnahmen auf die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht wurde. Der Autofahrer erlitt keine Verletzungen. Die Richtungsfahrbahn der Straße Am Tierpark stadtauswärts musste von 15 bis 20.30 Uhr gesperrt werden. Der Straßenbahnverkehr war von der Sperrung nicht betroffen. Ob die Ampel für den Fahrzeugverkehr oder die Fußgängerampel zum Unfallzeitpunkt Rot zeigte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) führt.