Nr. 2344

Einsatzkräfte der Polizei Berlin stellten heute Vormittag eine beschmierte Schrifttafel in Friedrichshain fest. Gegen 10 Uhr bemerkten sie die orange Farbe an der Tafel eines am Frankfurter Tor aufgestellten Chanukka-Leuchters. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.