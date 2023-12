Kind nach Unfall im Krankenhaus

Nr. 2343

Gestern Abend kam ein Junge nach einem Verkehrsunfall zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Nach bisherigem Kenntnisstand soll der 7-Jährige gegen 20.50 Uhr an der Kreuzung Kirchhofstraße/Körnerstraße/Neuendorfer Straße die Körnerstraße betreten haben, um diese zu überqueren. Ein 63-jähriger Autofahrer, der zu diesem Zeitpunkt von der Neuendorfer Straße in die Körnerstraße abbog, fuhr das Kind trotz eingeleiteter Bremsung an. Es erlitt Verletzungen an einem Fuß. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.