Taschendieb festgenommen

Nr. 2338

Durch den beherzten Einsatz eines Zeugen konnte die Polizei gestern Nachmittag in Wilmersdorf einen Taschendieb festnehmen. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen bemerkte eine 54 Jahre alte Frau gegen 15.20 Uhr auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Berliner Straße, Linie U7, dass ein Mann ihr das Mobiltelefon aus der Handtasche entwendet hatte und damit in Richtung des Bahnsteigs der U9 flüchtete. Sie machte die umstehenden Fahrgäste auf das Geschehen aufmerksam. Ein 32-Jähriger nahm die Verfolgung auf, alarmierte die Polizei und hielt den mutmaßlichen 20-jährigen Dieb bis zum Eintreffen der Beamten fest. Nach längerer Diskussion gab der Tatverdächtige das Telefon heraus und die Tat zu. Er habe die 54-Jährige bereits zuvor in der Bahn beobachtet und das Handy gesichtet. Der Tatverdächtige wurde an ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes überstellt.