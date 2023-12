Mutmaßlicher Drogenhändler leistet bei der Festnahme Widerstand

Nr. 2333

Ein mutmaßlicher Drogenhändler leistete gestern Nachmittag in Spandau Widerstand bei der Festnahme. Einsatzkräfte wurden gegen 15.20 Uhr im Münsinger Park auf einen 27-jährigen Mann aufmerksam, der sich auffällig verhielt. Sie stellten seine Identität fest und durchsuchten ihn. Dabei fanden die Einsatzkräfte verschiedene Betäubungsmittel, mit denen der Mann offenkundig gewerbsmäßig handelte. Bereits beim Anlegen der Handfesseln reagierte der 27-Jährige aggressiv und leistete Widerstand. Im Polizeifahrzeug, mit dem er zwecks Aushändigung einer Aufenthaltsverbotsverfügung zu einer Polizeiwache gebracht wurde, spuckte er um sich. Deshalb wurde ihm in der Wache ein Spuckschutz angelegt. Zudem schrie er in der Dienststelle herum, führte Kopfstöße in Richtung der Diensthabenden aus und trat einen Beamten, der sich reflexartig mit einem Faustschlag wehrte und den 27-Jährigen dabei an der Nase verletzte. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Einsatzkräfte fest, dass dem 27-Jährigen bereits mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Last gelegt werden. Er wurde einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) überstellt. Heute soll er einem Richter vorgeführt werden, der den Erlass eines Haftbefehls prüfen soll.