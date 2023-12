Beim versuchten Diebstahl aus Auto beobachtet – Festnahme

Nr. 2331

Der gestrige Abend endete für einen mutmaßlichen Dieb in Handschellen. Gegen 22 Uhr verständigten zwei Polizistinnen außer Dienst die Einsatzkräfte zur Niklasstraße in Schlachtensee, nachdem sie einen 26-jährigen Mann dabei beobachtet hatten, wie er versuchte, mehrere Autotüren zu öffnen. Als er eine unverschlossene Tür gefunden hatte, habe er angefangen, das Handschuhfach zu durchsuchen, bevor er sich an weiteren Autos zu schaffen machte. Die Einsatzkräfte konnten den einschlägig bekannten Mann festnehmen. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er für ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.