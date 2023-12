Mann verletzt sich bei Irrfahrt

Nr. 2329

Gestern Nachmittag wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall nach Rummelsburg alarmiert. Nach den am Unfallort erlangten Erkenntnissen konnte folgendes Geschehen rekonstruiert werden: Ein 52-Jähriger befuhr mit seinem Wagen gegen 17.30 Uhr die Köpenicker Chaussee und Hauptstraße in Richtung S-Bahnhof Rummelsburg. Kurz hinter der Klingenbergbrücke beschädigte er beim Vorbeifahren den Wagen eines 66-jährigen Zeugen, kam dann nach rechts ab und stieß mit einem am rechten Fahrbahnrand stehenden Auto zusammen. Dann kam er nach links von der Fahrbahn ab und geriet ins Gleisbett der Straßenbahn. Von dort aus zog er wieder auf die Fahrbahn und touchierte in Höhe der Einmündung zur Flussbadeanstalt ein weiteres Auto und dann den linken Bordstein. Anschließend kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Lichtmast und ein geparktes Kleinkraftrad. Schließlich kam er zum Stehen, nachdem er in der Hauptstraße frontal gegen eine Mauer geprallt war. Durch herumfliegende Teile wurde ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Mehrere Zeugen sagten aus, dass der 52-Jährige mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll und zusammengesackt am Steuer gesessen habe. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn mit diversen Knochenbrüchen in ein Krankenhaus, wo er sich neben der Behandlung auch einer Blutentnahme im Rahmen der Unfallermittlungen unterziehen musste. Er konnte sich verletzungsbedingt bislang nicht zum Geschehen äußern. Der Wagen des 52-Jährigen wurde zwecks Erstellung eines technischen Gutachtens beschlagnahmt. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) führt die Ermittlungen zum Unfallhergang.